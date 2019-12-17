Выдача биометрических паспортов и ID-карт намечена с 1 января 2021 года. Об их новых возможностях начальник Департамента по гражданству и миграции (ДГиМ) МВД Алексей Бегун рассказал в программе «Не для протокола», сообщает «Минск-Новости».

Выдаче таких документов предшествуют мероприятия по производству бланков, их персонализации, сбору биометрических данных, по обеспечению защиты всей информации, содержащейся в этих биометрических документах, от несанкционированного доступа. Кроме того, нужно обеспечить возможности пользоваться ID-картой, которая будет иметь электронную подпись, в так называемом электронном правительстве. Напомним, его базовым элементом является общегосударственная автоматизированная информационная система. Она позволяет интегрировать все государственные информационные ресурсы (системы) и оказывать на основе сведений из них электронные услуги.

По словам А. Бегуна, в силу определенных причин сами информационные ресурсы государства не были готовы к считыванию ID-карты, которую можно было выдавать с 1 января 2020 года. Так, закуплено и поступило в республику соответствующее оборудование, построен центр персонализации документов.

– Чтобы ID-карта была полноценным документом, в первую очередь, в электронном правительстве, и обеспечивала гражданину получение соответствующих услуг с помощью Интернета, нужно провести целый комплекс организационных и практических мероприятий. Поэтому есть предварительное решение, которое будет соответствующим образом оформлено, что выдачу биометрических документов начнем с 1 января 2021 года, – сказал начальник ДГиМ МВД.

Он уточнил, что уже есть и персонализированы их образцы, проводится опытная эксплуатация во взаимодействии с другими информационными ресурсами государства. Это нужно, чтобы в итоге получить документ, удостоверяющий личность не только при визуальном контроле, но и в Глобальной сети.

Говоря о возможностях ID-карты, А. Бегун выделил то, что ее обладатель с помощью электронной цифровой подписи сможет удостоверить свою личность в различных госорганах и дистанционно получить целый ряд услуг. Полученные справки и документы будут иметь такую же юридическую силу, как и те, которые выдали при личном обращении.

Такой подход обещает сэкономить время. Кроме того, паспорт будет еще более надежно защищен от подделки и в последующем получит ряд других преимуществ. В частности, он вызывает большее доверие при рассмотрении вопроса о выдаче долгосрочных виз, в том числе шенгенской. Владелец биометрического документа сможет перемещаться и через электронные ворота, установленные в разных аэропортах мира, что позволяет в облегченном режиме проходить в воздушной гавани так называемый контроль пересечения госграницы.