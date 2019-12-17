Генпрокуратура потребовала от главы «Белнефтехим» устранить нарушения антикоррупционного законодательства, отправив информацию о фактах коррупции в системе концерна в Совет Министров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуроры провели масштабную проверку в нефтяной, газовой и химической отраслях и выявили коррупционные нарушения и преступления. На предприятиях концерна было выявлено 13 преступлений, большинство из которых — взятки за лоббирование в ходе закупок интересов коммерческих структур.

Генпрокуратура напомнила о громких коррупционных скандалах в отрасли и потребовала от «Белнефтехима» принять меры к исключению при закупках коррупционных рисках, а также привлечь 35 нарушивших антикоррупционное законодательство должностных лиц и подчиненных к ответственности. Информация об итогах проверки была направлена в Совет Министров.