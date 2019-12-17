На МКАДе столкнулись четыре авто. Фура перекрыла все три полосы

ДТП произошло на 19-м километре Минской кольцевой автодороги. Водитель фуры в больнице.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского района Минска Виктории Царук, 17 декабря около 9:25 на 19-м км внутреннего кольца МКАДа в первой полосе для движения произошло столкновение четырех единиц транспорта.

В результате происшествия водитель седельного тягача «Рено» был доставлен в медицинское учреждение.

Движение на МКАДе затруднено. Объезд происходит вне полосы движения.

На месте работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото с сайта mlyn.by