Сотрудники милиции разыскивают в Минске мужчину, который может быть причастен к убийству женщины, сообщили в ГУВД Мингорисполкома, передает sputnik.by.

Убийство произошло 17 декабря на столичной улице Космонавтов. В данный момент правоохранители ищут человека, который совершил это преступление.

По данным ГУВД, подозреваемый выглядит на 40 лет, он невысокого роста (165 сантиметров) и крепкого телосложения, с темными волосами. На разыскиваемом были камуфляжная куртка и штаны, а также черные ботинки.

В милиции просят граждан, которые что-либо знают о подозреваемом, сообщить известную информацию по телефонам: (044) 581-65-24 или 102.