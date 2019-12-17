16 декабря в Санкт-Петербурге глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем вопросы поставки газа после 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

Контракт истекает 31 декабря 2019 года. Стороны обсудили вопросы взаимодействия с 2020 года. На повестке дня стоял вопрос условий поставки газа потребителям Беларуси. При этом Минск неоднократно заявлял о своем стремлении снизить в 2020 году цены на российский газ.

«Газпром» отметил, что надежные поставки газа «обеспечиваются в полном объеме» . В текущем году было поставлено около 18,4 миллиарда кубометров.

Поставки газа уже обсуждались в Сочи 7 декабря на уровне президентов, но переговоры закончились переносом встречи на 20 декабря.