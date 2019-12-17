Финский фонд выделил стипендии одаренным белорусам

Финский фонд OLVI, который в Беларуси представляет компания «Лидское пиво», выделил 5 тысяч евро на поддержку одаренных белорусов. Их получат школьники, преуспевшие в области науки, искусства и спорта, а также преподаватели, воспитавшие не одно поколение одаренных детей.

При отборе стипендиатов комиссия учитывала сразу несколько критериев. Помимо высокой общей успеваемости по школьным дисциплинам, молодые люди должны иметь высокие достижения в области своего таланта и мотивацию превратить его в будущую профессию. Также учитывался социальный статус: все стипендиаты – выходцы из многодетных семей или имеют физические особенности.

Единовременные стипендии по 1 тысяче евро направят ребятам из Гродненской области. Так, воспитанница Берестовицкой детской школы искусств Любовь Антоненко удостоена денежного поощрения за успехи в игре на саксофоне. Девушка – лауреат многочисленных международных и республиканских конкурсов.

Комиссия оценила и разносторонние таланты Александра Чивеля из г.п. Радунь. К 14 годам молодой человек собрал массу наград за виртуозное владение аккордеоном и спортивные достижения по самбо.

Стипендия за достижения в спорте присуждена Марии Стрибуть. 15-летняя лидчанка уже завоевала звание мастера спорта по плаванию и является обладательницей Кубка Беларуси.

Также финский фонд в этом году поощрит двух педагогов Лидского района. Комиссия оценила их вклад в подготовку одаренных детей, уникальные методические разработки и высокие показатели воспитанников на конкурсах различного уровня.

Стипендию в 1 тысячу евро получит учитель русского языка и литературы Татьяна Глыздова. За 24 года преподавания ее ученики завоевали 127 наград на олимпиадах различного уровня.

Такое же денежное поощрение предусмотрено и для учительницы математики Анны Юрчик, которая за 16 лет работы подготовила стобальника централизованного тестирования, а также десятки победителей олимпиад.

Также в этом году проводился внутренний конкурс «Талантливые дети работников ОАО «Лидское пиво» как часть социальной ответственности работодателя. Его победители получат единовременную стипендию в размере 500 евро.

Финский фонд OLVI вручает стипендии талантливым детям в Беларуси с 2011 года. Некоммерческая организация основана в 1955 году в Финляндии. Цель – оказывать финансовую поддержку одарённой молодёжи и поддерживать достижения молодых людей с ограниченными возможностями.