Как эмигранты могут изменить Беларусь.

Директор по бренду и коммуникации компании Flo Health Катерина Романовская уезжала из Беларуси, чтобы построить карьеру. В Казахстане, Азербайджане и Украине она искала подходящую ее интересам компанию.

— На тот момент в Киеве или в Москве я не увидела компаний, которые мне были бы интересны. Мне не хотелось просто заниматься проектами, которые приносят хорошие деньги, мне хотелось, чтобы это приносило пользу, — говорит Катерина Романовская.

В итоге она вернулась в Беларусь, где и нашла компанию, соответствующую ее ожиданиям.

Вернутся уехавшие из Беларуси на родину или нет зависит от причин, которые подтолкнули их на эмиграцию, возраста, в котором они это сделали, политических и экономических изменений внутри страны и наличия программ, более тесно связывающих диаспоры с домом, считают участники дискуссии на конференции Reshape.

Молодых и неопытных можно потерять навсегда

Молодые люди, цель которых уехать из Беларуси, могут никогда не вернуться. Их связи со страной ограничены семьей. Они учатся в иностранных вузах, находят за рубежом работу, строят там с нуля свою карьеру и взрослую жизнь, не имея четкого представления о том, как это было бы на родине. Вернуться назад их вынудит только веская причина, связанная с близкими, или очень весомое общественно-политическое событие в стране.

Человек же, который уже поработал, подходит к отъезду более осознанно, у него есть приоритеты — съездить за границу, чему-то научиться и вернуться в родную страну, чтобы реализовать свои планы, считает координатор стипендиальной программы Chevening в Беларуси Татьяна Свиридова.

Тем не менее, по ее словам, большая часть участников программы Chevening, которая дает возможность получения в Великобритании магистерской степени с условием вернуться в Беларусь минимум на два года, потом все равно уезжает жить за границу.

— С британскими дипломами они оказались востребованными на европейском рынке и устроились там, — отмечает специалист.

Все же те, у кого есть опыт учебы и работы в Беларуси, кто уехал ради профессии и нового опыта, при определенных обстоятельствах склонны вернуться.

Белорусы – почти идеальные иммигранты

Такая характерная для белорусов черта, как адаптивность, делает их качественными иммигрантами. В отличие от многих выходцев из постсоветских стран, они гармонично внедряются в новую страну. Благодаря своей гибкости и «памяркоўнасці», белорусы хорошо ассимилируются – из них получаются хорошие шведы, англичане, норвежцы.

— Из-за того, что белорусы мало ездят, они мало осознают, кто они такие. Хотя белорусы на самом деле крутые. Мы – классная нация. Мы добрые, умные… В регионе нас все любят. И даже в Канаде те, кто знаком с белорусами, ассоциируют их с хорошими людьми, — подчеркнул директор по развитию Encata Пётр Дудин.

Более того, уезжают из страны, как правило, более активные, образованные и целеустремленные. Живущие за границей выходцы из Беларуси имеют хороший потенциал, способный работать на благо страны.

Как вернуть уехавших?

Вероятно, в этом случае более важным был бы вопрос, а надо ли вообще стараться удержать в Беларуси тех, кто хочет уехать, и возвращать уже сделавших это?

Петр Дудин считает: если человек хочет уехать, пусть лучше он это сделает, чем не сможет реализовать свой потенциал на родине. Ведь если что-то не получится в другой стране – всегда можно вернуться. А пытаться как-то убедить приехать назад уже уехавших вообще незачем, вместо этого можно привлекать жителей других стран, которым интересна Беларусь, и улучшать условия и качество жизни для ее граждан.

Пока привлекать иностранцев лучше удается IT-сектору, который уже исчерпал внутренние ресурсы и борется за кадры на международном уровне.

— Мы активно релацируем людей в Беларусь, набираем из стран СНГ, Европы и США. Здешние условия им кажутся очень интересными, они в восторге от проекта, который делают, и Минск кажется им комфортным городом, — отмечает Катерина Романовская.

В разных странах живет немало людей, готовых вернуться в Беларусь. Одни сделают это из-за сантиментов, которые рано или поздно победят, другие же просто ждут, когда изменятся условия, которые были им неприятны и вынудили эмигрировать.

— Есть достаточно большая категория мигрантов, которые уехали из Беларуси, потому что у них подрастают дети, но их не устраивает местное образование. Если начнется движение и реформа образования повернется к ученикам и современному миру, возможно, это будет одна из причин, чтобы эти люди вернулись, — приводит пример Татьяна Свиридова.

Но даже те, кто не приедет назад, способны стать мостом для партнерства и сотрудничества между компаниями и проектами двух стран. Ведь значительная часть уехавших не только интересуется тем, что происходит в Беларуси, но и реализует различные совместные проекты, помогает привлекать в страну иностранных специалистов, проводить обучение. Не находясь в стране физически, они все же делают важный вклад в ее развитие.

Пётр Дудин считает, что часть высококвалифицированных профессионалов, которые строят карьеру в других государствах, не имела бы на родине такого успеха. Если бы эти люди остались в Беларуси, их социальный капитал был бы ниже. Но вернувшись, они привезут его с собой.

Вот почему не так страшно, что успешные и мотивированные белорусы уезжают из страны, если они сохраняют связи, стараются поддерживать профессиональные контакты, налаживать новые цепочки отношений. А те, кто спустя годы вернется в страну, еще и привезут с собой новый качественный опыт, навыки, профессиональные и бизнес-подходы.

Одно из условий привлекательности для хороших специалистов – наличие успешных компаний, работающих на глобальный рынок.

— В Беларуси сейчас, особенно в IT, компании ориентированы на внешний рынок. Здесь есть возможность производить продукты, которыми будут пользоваться спросом по всему миру, − отмечает Катерина Романовская.

Привлечь назад работающих за границе белорусов способен не только IT-сектор. Привлекательными могут быть консалтинг и производственные компании, добавляет Петр Дудин.

Получается, то, что многие эксперты обозначают как проблему в краткосрочной перспективе, станет существенным бонусом в долгосрочной. Правда, при одном обстоятельстве – если в Беларуси будут такие условия жизни, которые не отпугнут тех, кто когда-то уехал за границу.