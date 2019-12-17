«Буду рад теплым ботинкам». В Минске появились «ёлки желаний»

В Минске установили «ёлки желаний» детей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Они просят о теплых ботинках, новых варежках и плюшевых медведях. Каждый желающий может исполнить мечту ребенка в автоцентре Audi или одном из семи торговых центров.

Благотворительную инициативу проводит Красный Крест. Суть проста: в разных местах столицы установлены новогодние ёлки с игрушками или открытками в форме оленёнка. На обратной стороне каждой – желание ребёнка, которое без помощи неравнодушных людей едва ли исполнится в Новый год.

Большую «ёлку желаний» украсили в «Audi Центр Минск». Исполнять желания детей также можно в торговых центрах Galleria Minsk, GreenCity, «Арена-Сити» и «Е-Сити». Поддержали проект в гипермаркете «Гиппо», универсамах «Евроопт» и «Злотогорский». Кроме того, доброе дело можно сделать в любой районной организации Белорусского общества Красного Креста.

Мечту ребенка можно осуществить двумя способами: самый простой – совершить перевод, более креативный – купить подарок и положить под ёлку. Время на это есть – по 13 января включительно. Все вещи и игрушки передадут Красному Кресту, а те, что поступят до 31 декабря, попадут в мешок Деда Мороза. Всего на «ёлки желаний» будут рассчитывать 10 тысяч детей по всей стране.

Желания у детей вполне приземлённые. Одни просят теплую одежду (пожелания, вроде «буду рад теплым ботинкам» или «хочу варежки, чтобы не мерзли руки»), другие – куклы и игрушки. А многим нужен инвентарь, чтобы заниматься спортом: например, коньки, лыжи, ракетки, кегли или велосипед. А одна девочка попросила блокнот с ключом, чтобы «записывать в него свои секреты».