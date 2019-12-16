Аналитики поискового портала «Яндекса» составили списки тем, которые были в центре внимания жителей Беларуси в 2019 году. Судя по всплескам числа запросов, главными событиями года стали президентские и парламентские выборы в Украине, поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье и отборочные матчи Евро-2020.

События в мире

Выборы в Украине

Бой Нурмагомедов – Порье

Отборочные матчи Евро-2020

Пожар в соборе Парижской Богоматери

Ажиотаж вокруг «Зоны 51»

Отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны

Бой Ф. Емельяненко – Бейдер

Политический кризис в Венесуэле

Кубок Америки по футболу

Митинги и протестное голосование в Москве

Из событий, произошедших в Беларуси, пользователи сильнее всего отозвались на перепись населения, а также на Европейские игры, которые состоялись в Минске в июне. На третьей позиции в топе – убийство учительницы и школьника в Столбцах.

События в Беларуси

Перепись населения

Европейские игры в Минске

Убийство учительницы и школьника в Столбцах

Убийство инспектора ГАИ в Могилеве

Принятие закона об амнистии

Запуск байкшеринга в Минске

Введение запрета на посещение лесов

Парламентские выборы

Празднование тысячелетия Бреста

Скандал в гомельской школе № 15

Владимир Зеленский возглавил список людей, про которых в 2019 году начали задавать намного больше запросов как про личностей – с биографией, убеждениями, достижениями, профилями в соцсетях, фотографиями. Запросы про события, привлекшие внимание к этим людям, например, про дебаты Зеленского с Порошенко, при составлении топа не учитывали.

Люди

Владимир Зеленский

Билли Айлиш

Николай Лукашенко

Али Эрсан Дуру

Хидео Кодзима

Хоакин Феникс

Грета Тунберг

Александра Никифорова

Игорь Коломойский

Софи Тёрнер

В отдельный список аналитики «Яндекса» включали людей, всплеск интереса к которым был вызван известиями об их смерти.

Ушедшие

Юлия Началова

Децл (Кирилл Толмацкий)

Алексей Булдаков

Сергей Доренко

Алла Вербер

Сергей Захаров

Элина Быстрицкая

Сергей Юрский

Вилли Токарев

Аркадий Лисин

Топ фильмов возглавила супергеройская лента «Мстители: Финал». Кроме нее, с комиксами так или иначе связаны ещё три фильма из десятки.

Фильмы

Мстители: Финал

Форсаж: Хоббс и Шоу

Человек-паук: Вдали от дома

Джокер

Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители

Джон Уик 3

Капитан Марвел

Оно 2

Аладдин

Алита: Боевой ангел

Из сериалов наибольший интерес у белорусских пользователей вызвали финальный сезон «Игры престолов» и «Чернобыль» телекомпании HBO.

Сериалы

Игра престолов

Чернобыль

Жуки

ИП Пирогова

Султан моего сердца

В клетке

Мылодрама

Дылды

Полярный

Другие

Самый популярный мультфильм года — римейк «Короля Льва». Половину топа заняли продолжения ранее вышедших мультипликационных блокбастеров.

Мультфильмы

Король Лев

Тайная жизнь домашних животных 2

Как приручить дракона 3

Ванпанчмен

Восхождение героя щита

Angry Birds в кино 2

История игрушек 4

Семейка Аддамс

Холодное сердце 2

Любовь, смерть и роботы

Список музыкальных хитов возглавляет песня «Зацепила» Артура Пирожкова. Единственная англоязычная композиция в музыкальном топе — песня bad guy американской певицы Билли Айлиш.

Песни

Артур Пирожков – Зацепила

Артур Пирожков – #Алкоголичка

Artik&Asti, Артем Качер – Грустный дэнс

RASA – Пчеловод

Тима Белорусских – Витаминка

Егор Крид – Сердцеедка

«Ленинград» – Кабриолет

Billie Eilish – bad guy

Gayazov$ Brother$ – До встречи на танцполе

Джаро&Ханза – Королева танцпола

На первом месте в списке игр – Metro Exodus, разработка украинской студии 4A Games. Игра продолжает популярную серию, основанную на книгах Дмитрия Глуховского. На второй строчке оказалась игра в жанре «королевская битва» Apex Legends – несмотря на неожиданный, никак не анонсированный выход.

Игры

Metro Exodus

Apex Legends

PUBG Lite

Resident Evil 2

Borderlands 3

Lost Ark

Call of Duty: Modern Warfare

Total Lockdown

Death Stranding

Rage 2

Для расчетов использовались данные о поисковых запросах за период с 1 января по 22 ноября 2019 года, а также за аналогичный период 2018 года – для сравнения. Сила всплеска определялась относительно прошлогоднего уровня интереса к теме.