Вынесен приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Борисова, который завладел крупной суммой денег своего директора. Об этом сообщает заместитель прокурора Борисовского района Николай Литвин.

Обвиняемый работал на частном предприятии водителем. Директор обратился к нему с просьбой отвести родственнику 8 тысяч долларов, но мужчина отправился в игорный клуб и за 2 дня проиграл все деньги в автоматах. На этапе предварительного расследования половина похищенной суммы была возвращена.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отсрочкой на 2 года.