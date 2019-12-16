Никита Джигурда в интервью в субботу, 14 декабря 2019 года, признался, что просил у президента Беларуси Александра Лукашенко вид на жительство.

Российский артист рассказал, что он давно считает Беларусь своей «второй мамой». Джигурда также рассказал о своей любви к творчеству Янки Купалы.

А ещё артист много говорили о превратностях судьбы, шоу-бизнесе, тёмной истории с наследством и, конечно, о семье и детях. Во время интервью Никита Джигурда также рассказал, что в феврале следующего года он женится.

Артист привёз в Минск бодрое настроение. Он уверен, что этот Новый год на телеканале ОНТ будет особенным.