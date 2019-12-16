МВД Беларуси и России заявили о ликвидации международной наркогруппировки, которая длительное время занималась производством и продажей «наркотического средства метадон в крупном размере». Организатором и активным участником ее деятельности был житель Могилева, «лицо народности рома». Он купил под Москвой частный дом, который оборудовал под нарколабораторию.

Как информирует euroradio.fm со ссылкой на Telegram пресс-службы МВД нашей страны, в Московской области были задержаны два человека — упомянутый могилевчанин и участник преступной группы. В руки силовиков попали 14 килограммов метадона, более 100 кг химических веществ, лабораторное оборудование. Стоимость конфискованных наркотиков оценена на сумму около 1,5 млн долларов (по ценам черного рынка). Задержанному могилевчанину в России грозит до 20 лет лишения свободы.