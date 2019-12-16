Соглашение об облегчении визовых формальностей Беларуси с Евросоюзом полностью согласовано белорусской стороной и может вступить в силу уже в следующем году, сообщил Sputnik начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

«В настоящее время мы ждем соответствующего сигнала со стороны Европейской комиссии для того, чтобы физически и юридически подписать это соглашение, провести все государственные процедуры по ратификации обоих соглашений, обменяться ратификационными грамотами», ― сказал Бегун.

Фактически, есть убежденность, что в следующем году оба соглашения вступят в силу для Республики Беларусь и стран Европейского союза, добавил собеседник.

«И тогда одним из основных пунктов данного соглашения является уменьшение стоимости шенгенских виз до 35 евро и возможности гражданам подавать документы как в посольства, так и через визовые центры», ― уточнил Бегун.

Период пребывания на территории стран ЕС останется прежним, но увеличится количество категорий граждан Беларуси, которые смогут получать долгосрочные шенгенские визы со сроком действия 1, 2 года и до 5 лет, добавил представитель МВД.