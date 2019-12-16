В расписание пригородного транспорта на время новогодних праздников в связи с переносом рабочих дней будут внесены изменения, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГП «Минсктранс».
Так, работа пригородных маршрутов будет организована по следующему графику:
— 01.01.2020 – по графику воскресенья;
— 02.01.2020 – по графику воскресенья;
— 04.01.2020 – по графику пятницы;
— 05.01.2020 – по графику воскресенья;
— 06.01.2020 – по графику воскресенья;
— 07.01.2020 – по графику воскресенья;
— 11.01.2020 – по графику пятницы.