Пьяная женщина пришла во двор дома пенсионеров и попыталась зарезать 80-летнего хозяина. К счастью, он смог дать отпор.

Подробности рассказали в МВД.

Инцидент произошел 12 декабря, около семи часов утра.

Мужчина оказал сопротивление и получил лишь незначительные повреждения — царапину на теле и два порезанных пальца. «Гостья» убежала, а супруга пострадавшего вызвала милицию.

По пути на вызов опергруппа встретила пьяную девушку. Один из милиционеров обратил внимание на обувь прохожей: черные ботинки были в белой побелке. А на месте, где все происходило, лежала насыпь битого кирпича. Эти и другие факты помогли установить причастность 32-летней местной жительницы к преступлению.

Позже стало ясно, зачем подозреваемая напала на пенсионера. Накануне ночью она выпивала вместе с мужем, утром вышла на улицу попросить у прохожих сигарет. Недалеко от дома встретила компанию, но молодые люди в просьбе отказали, вдобавок еще и оскорбили. Женщина ушла, но через несколько минут вернулась уже с ножом.

Подозреваемой показалось, что кто-то из компании ее обидчиков зашел во двор к пенсионерам, туда и направилась женщина.

Женщину поместили в ИВС, Следственный комитет проводит проверку.