Ученые Польши обнаружили в Беловежской пуще гриб с антираковыми свойствами.

Гриб называется Heterobasidion annosum или корневая губка, об этом информирует портал THE FTIMES.

Свойства гриба бороться с онкологическими заболеваниями выявили сотрудники Белостокского медицинского и Белостокского технического университетов.

Ученые выяснили, что те раковые клетки, которые получили экстракт корневой губки, гибли быстрее, чем не получившие вещество.

Специалисты отмечают, что Heterobasidion annosum можно найти на территории Беларуси, Украины и России. Гриб растет на корнях и стволах сосен.