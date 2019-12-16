Продолжается обсуждение заявлений 41-летнего спецназовца Юрия Гаравского. Этот человек признался, что участвовал в убийстве Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. В частности, Горавский считает, что об убийствах знал лично глава внутренних войск Юрий Сиваков. «НН» позвонила бывшему силовику, чтобы расспросить о впечатлениях от услышанного.

«НН»: Юрий Леонидович, сегодня появились показания Юрия Гаравского о делах Захаренко и Гончара…

Юрий Сиваков: Читал-читал.

«НН»: Там упоминают и вас. Можете что-то сказать?

ЮС: Я вам скажу, что материал такой добротный, сделанный профессионально, на высоком техническом уровне и, чувствуется, на хорошей такой кухне. Главное — вовремя. Если у нас там встреча Лукашенко и Путина? 20 декабря? И мне кажется, что это даже не десерт, а только закуска. Должны еще появиться и первое блюдо, и второе, и третье.

Об этой кухне можно только догадываться. Мне кажется, что такие козыри заранее готовятся. Они где-то лежат, ждут момента истины, вбрасывания в общество. Но я хочу сказать, что этот материал, из всех тех, что были раньше, самый профессиональный.

Такие подковерные игры идут. Продукт такой, что называется: «Кушать подано. Идите жрать!». И самое главное, что очень своевременно подан.

«НН»: Отрицаете сказанное о вас?

ЮС: Единственное могу твердо сказать, что правда — это мое «погоняло» в этой организованной преступной группировке (смеется).

«НН»: «Дед», да?

ЮС: Да! Меня так стали называть почему? Когда я командовал внутренними войсками, то внук пошел в школу. И все каникулы в бытность моего командования он проводил на учебных сборах спецназа. И когда я приезжал на эти сборы, то он бежал ко мне и кричал: «Дед приехал». Так и прижилось.

Все остальное, что там написано, я сам прочитал как детективный роман.

«НН»: Так а вы знали такого человека — Юрия Горавского?

ЮС: Ну как я его мог знать? Каких-то офицеров в лицо я, конечно, мог помнить. А какого-то 20-летнего солдата, которых у меня было 15 тысяч? Не мог я запомнить всех.