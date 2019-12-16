Предприниматели: требуем приостановки "интеграции" Беларуси с Россией

16 декабря в Минске прошел общенациональный экономический Форум индивидуальных предпринимателей сферы торговли «Бизнес-Итоги 2019 – «Перспективы 2020»».

Председатель РОО “Перспектива” Анатолий Шумченко озвучил перед Форумом основные проблемы предпринимателей в 2019 году.

Будем бить в колокола

Товарооборот индивидуальных предпринимателей падает, особенно на увеличения товарооборота у крупного торгового бизнеса, который поддерживается властями.

Попытки интегрирования белорусского законодательства, особенно в части маркировки и прослеживаемости товаров, с законодательством РФ, вызывает колоссальные опасения с учётом принципиально разных подходов контрольно-надзорных органов 2-х стран к вопросам его соблюдения.

Анатолий Шумченко уверен, что унификация законодательства РФ и Беларуси, в том числе и в сфере розничной торговли, «соблюдаться будет только по эту сторону границы».

— Оскомину набила тема нереальности соблюдения законодательства в Российской Федерации, в результате которой заложниками ситуации оказываются отечественные предприниматели. Не могут, не хотят, и не будут соблюдать законодательство российские оптовики, с разрешения и попустительства своих властей. Напротив, наши предприниматели будут отвечать по полной и за них, и за себя. Поэтому невозможно пока на сегодня говорить ни о каких равных условиях ведения бизнеса – это абсурд! – подчеркнул Анатолий Шумченко. — И мы будем звонить в колокола об этом до тех пор, пока не дойдёт до властей не только сам факт невозможности обоюдного соблюдения законодательства, но и то что мы не успокоимся, не дадим спустить на тормозах и замолчать проблему.

Продолжается экспансия магазинов, принадлежащих лицам из Средней Азии, которая при попустительстве властей не только приводит к недополучению доходов в бюджет, но и вытеснению отечественных предпринимателей с рынка через недобросовестную конкуренцию.

«Россияне говорят: у нас не будет никакой маркировки»

Одной из центральных на форуме стала «Проблема-2020» — так РОО «Перспектива» называет введение маркировки и прослеживаемости на товары лёгкой промышленности в рамках ЕАЭС. Предполагается, что с 1 марта 2020 года маркировка обуви будет введена в России, после чего с сентября (условная дата, по признанию белорусских чиновников) перекочует и в Беларусь.

По оценкам «Перспективы», 99% не смогут выполнить все пункты законов вышеуказанных нововведений. Что это означает на практике?

По решению Совета Евразийской экономической комиссии № 72 от 8 августа 2019 года, не позже 1 марта 2020 года на территории Республик: Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, Российской Федерации предполагается введение системы маркировки обувных товаров, на основе сопровождения каждой пары обуви специальным контрольным знаком и электронным отслеживанием движения товара. С этой даты белорусские ИП должны закупать в России уже маркированный товар с соответствующими документами.

На практике это будет реализовываться следующим образом: закупки товара у оптового продавца в России, сканирование каждой отмаркированной пары обуви, перемещения товара на место продажи у нас в стране, введения его в электронную базу и выведения его из неё после продажи, полное описание товара для получения кодов маркировки.

Представитель Минэкономики пояснила, что с 1 марта 2020 года по сентябрь 2020 года (дата условная) в Беларуси вводится «адаптационный период». Чтобы адаптационный период и последующее введение маркировки прошло наименее болезненно для белорусских ИП, Минэкономики организовал проектный период. Однако ни один ИП в нем не участвует.

Почему? Вот как объяснили свою позицию белорусские предприниматели.

Предпринимателя Татьяну, которая держит в Полоцке магазин на 300 квадратных метров, прямо распирали эмоции:

— Я работаю с довольно крупными российскими фирмами, которые мне прямо сказали: ближайшие три года у нас маркировки точно не будет. Хочешь – иди растамаживайся, тогда будет маркировка. Россияне прямым текстом говорят: Таня, ты идиотка, где ты это взяла?

У меня 300 квадратов магазин, и каждый раз, когда я приезжаю в Москву, мне говорят: вы шизанутые, где вы это взяли, у нас такого нет? (Аплодисменты). Ситуация такая: мы все, собравшиеся здесь, идиоты: когда мы приезжаем в Российскую Федерацию и начинаем что-то с ними делать, на нас смотрят дурными глазами.

Я работаю с фабрикой «Славянка», мне говорят: зачем тебе это надо? Отвечаю: мне это надо. Так никому не надо, тебе зачем? – отвечают. Приехала в белорусский банк – мне три дня мусолят документы. Три дня! Мы каждый раз возвращаемся к началу: Таня дура, Таня придумала неизвестно что. И пока я не приеду в Россию – никто не понимает, что я от них хочу.

В Беларуси можно по телефону договориться, все знают, что нужно, россияне не понимают, что мы от них хотим, потому что у них этого нет.

Предпринимательница из Борисова, которая продает обувь:

— У меня несколько оптовиков, с одной из них я уже работаю 12 лет. Задавала ей тот же вопрос, что и Татьяна, по поводу маркировки. Получила такой ответ: если с таможни придет кодированный товар, я его буду продавать, нет – это не моя головная боль.

Владимир Ситник, предприниматель из Борисова:

— Тоже работаю с крупным поставщиком спортивной обуви из Китая. У них товарооборот – несколько миллионов пар в год. На московских рынках постоянно напоминают про обязанность электронной маркировки товаров. Когда приходишь за товаром, спрашиваешь: когда будете начинать маркировку? В ответ: Владимир, не усложняйте, у нас это будет отменено, мы уверены на 100%. Как начинать пилотный проект?

Выступления предпринимателей, судя по репликам чиновницы, стали для нее большим откровением.

«Требуем приостановки участия Беларуси в интеграционных соглашениях с Российской Федерацией»

Форум предпринимателей подтвердил актуальность всех проблем, которые обсуждались на предыдущих форумах.

Форум призвал госорганы «не уклоняться, по малопонятным для нас причинам, от проблемы розничной торговли товарами лёгкой промышленности на территории страны представителями среднеазиатских республик с явными нарушениями законодательства – а решить её в кратчайшие сроки».

«Требуем приостановки участия Беларуси в интеграционных соглашениях с Российской Федерацией, наносящих вред потребительскому рынку страны и создающих заведомо неравные условия для работы ИП на розничном рынке РБ и предпринимателей России, а также не заключения в будущем таких подобных соглашений», — говорится в итоговой резолюции.