Одна из проблем в гендерных отношениях — существенная разница в средней зарплате у мужчин и женщин

Солигорский район принял второе в этом году выездное заседание экспертной рабочей группы по вопросам реализации гендерной политики при Миноблисполкоме.

Один из главных вопросов пленарного заседания — гендерный подход в организации трудовой занятости мужчин и женщин на Солигорщине. В районе проживают порядка 134 тыс. человек, в том числе женщин почти 71 тыс., или 53%.

— В организациях района трудятся примерно 63,5 тыс. человек, из них 32,7 тыс. мужчин и 30,8 тыс. женщин. В сфере промышленности задействованы около 26 тыс., женщин в отрасли — 37%, — рассказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите Солигорского райисполкома Нина Новикова. — Наибольшая доля женщин в следующих сферах: производстве текстильных изделий, одежды, деятельности по уходу в специализированных учреждениях и предоставлении социальных услуг (по 92%), в образовании и здравоохранении (по 89%), в производстве продуктов питания (60%). А вот в сфере строительства представительниц прекрасной половины немного — только 18%. Кроме того, в районе насчитывается порядка 2700 женщин-руководительниц и 3500 мужчин-руководителей.

По словам Нины Новиковой, в организациях района уже накоплен положительный опыт в выстраивании трудовых отношений в условиях гендерного равенства — в соблюдении конституционных прав, предоставлении мужчинам и женщинам равных возможностей на производстве; снижении различий в характере и оплате труда между женщинами и мужчинами; внедрении гибких графиков рабочего времени. Не решена лишь проблема существенной разницы в средней заработной плате у мужчин и женщин.

— Разрыв составляет примерно 20%, — отметила начальник управления по труду, занятости и социальной защите. — Это обусловлено тем, что в определенных сферах, например, в образовании и здравоохранении, где зарплата невысокая, работает больше женщин. Если говорить о сфере производства, то женщины чаще используют дополнительные гарантии, имеют гибкий график работы, не привлекаются без их согласия к работе в ночные смены, выходные дни, что тоже снижает уровень оплаты. Кроме того, на Солигорщине достаточно много рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, где труд женщин вообще запрещен.