Журнал Time назвал десять лучших, по мнению редакции, гаджетов уходящего десятилетия. В опубликованный на сайте издания в воскресенье, 15 декабря, список попали три разработки компании Apple и автомобиль.

Самым влиятельным гаджетом последних десяти лет назван планшет Apple iPad. По словам автора статьи, до выпуска iPad в 2010 году планшетные компьютеры представлялись обывателям чем-то из разряда научной фантастики. Однако Apple удалось создать уникальный и удобный гаджет с огромной базой приложений и опций, задавший тон на последующие десять лет разработок в этой сфере.

На второе место списка попал необычный гаджет — автомобиль Tesla Model S. Автор отмечает, что представить себе машину в роли гаджета сложно ровно до тех пор, пока вы не сели за руль вышедшей в 2012 году Model S, и предлагает воспринимать автомобиль как iPod среди машин с той лишь разницей, что этот «плеер» может разогнаться с нуля до ста километров в час за 2,3 секунды.

Также в список попали портативный компьютер Rapsberry Pi, платформа Google Chromecast, квадрокоптер DJI Phantom, портативная колонка Amazon Echo, часы Apple Watch, наушники Apple AirPods, игровая платформа Nintendo Switch и геймпад Xbox Adaptive Controller, разработанный для комфортного использования людей с ограниченными возможностями.