По прогнозу синоптиков, эта неделя в Беларуси окажется еще теплее, чем предыдущая. В среду, например, термометры покажут даже до +10. При этом со вторника по пятницу осадков будет поменьше, а в выходные – побольше.

Во вторник 17 декабря ночью -1..+4, днем +3..+9. Преимущественно по северной половине кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами слабый туман и гололед.

В среду 18 декабря ночью 0..+5, днем +3..+10. В основном без осадков. Местами слабый туман. Днем в отдельных районах Витебской области усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В четверг 19 декабря ночью -1..+4, днем +1..+6. Преимущественно без осадков. Местами слабый туман. Ночью и утром в отдельных районах Витебской области усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В пятницу 20 декабря ночью от -5 по северо-востоку до +4 по юго-западу, днем -2..+4, в юго-западных районах до +7. В основном без осадков, только днем местами по западу небольшие кратковременные дождь и мокрый снег, слабые туманы и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

В субботу 21 декабря ночью -4..+2, в юго-западных районах +3..+5, днем +6..+7. В отдельных районах кратковременные осадки – мокрый снег, дождь, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

В воскресенье 22 декабря ночью -1..+5, днем +2..+8. На большей части территории кратковременные осадки – в основном дождь, а также слабые туман и гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.