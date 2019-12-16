Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен повсеместным использованием в стране системы валовых отчетных показателей для оценки результатов работы должностных лиц.

«Как мне докладывают, до сих пор у нас не искоренена палочно-галочная система. Этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция и другие. Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет — останутся без премии», — сказал Лукашенко на совещании по вопросам применения мер административной ответственности в понедельник. Президента цитирует его пресс-служба, передает «Интерфакс».

«Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия. В противном случае мы не искореним эту проблему, будет болтовня», — убежден Лукашенко.

Он обратил внимание, что иногда и сами работники проявляют излишнее рвение в надежде отличиться. Так, по словам президента, у него по-прежнему много вопросов в этом плане к милиции.

Как отметил Лукашенко, правом составлять протоколы о правонарушениях обладают сотрудники более 70 ведомств. В данной связи, подчеркнул он, все должны четко понимать, что главным критерием работы является не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков.

«Нам надо, наверное, взять и в качестве показателей внести: чем больше протоколов составили, значит, тем больше бардака на ведомственных территориях по данной тематике. И за это спрашивать. Тогда не будут составлять лишние протоколы и требовать», — считает Лукашенко.