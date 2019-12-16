16 декабря, Александр Лукашенко провел совещание и поручил разобраться с административными нарушениями, ведь их количество возросло почти вдвое.

Более 80% правонарушений приходится на сферу безопасности дорожного движения.

По словам президента, за 10 лет их число очень повысилось и продолжает расти. Например, в период за 5 лет, зарегистрировано более 16 млн нарушений, а к ответственности были привлечены около 3,5 млн белорусов.

Из них большая часть является трудоспособным населением.

Глава государства поручил «разобраться, что стоит за этими данными» и принять соответствующие меры.