Вашингтон грозит ввести санкции против Анкары в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье пригрозил закрыть для США две стратегических военных базы в его стране, после того как Вашингтон предупредил о санкциях в связи с закупкой российского вооружения Анкарой.

«В случае необходимости мы можем закрыть базу Инджирлик и базу Кюреджик», – заявил Эрдоган в эфире проправительственного телеканала A Haber. Базы расположены на юго-западном побережье Турции, вблизи границы с Сирией.

Эрдоган регулярно допускал такую возможность в периоды напряженности между США и Турцией в прошлом.

ВВС США используют авиабазу Инджирлик для налетов на позиции «Исламского государства» в Сирии. На базе Кюреджик находится крупная радиолокационная станция НАТО.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поднял вопрос о базах на прошлой неделе. Отвечая на угрозу новых санкций со стороны США, он предупредил, что их закрытие может быть «вынесено на обсуждение».

США грозят ввести санкции против Турции в связи с ее решением закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400, несмотря на предупреждения Вашингтона.

В пятницу Турция вызвала посла США, после того как американский Сенат последовал примеру Палаты представителей и проголосовал за признание массовых убийств армян в 1915 году геноцидом. Законопроект пока не подписан президентом Дональдом Трампом.

Армения утверждает, что в результате убийств погибло полтора миллиона человек. Турция настаивает на том, что число жертв было гораздо меньше, и винит в убийствах ужасы Первой мировой войны, отмечая при этом, что погибшие были и среди турок.