Президент Жаир Болсонару подтвердил приверженность идее переноса посольства Бразилии в Иерусалим.

Власти Бразилии намерены перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом заявил в воскресенье, 15 декабря, сын бразильского президента Жаира Болсонару Эдуарду, передает The Jerusalem Post.

«Как и говорил мой отец, это обещание – в силе. Он перенесет посольство в Иерусалим. В этом нет ничего из ряда вон выходящего. Это логичный и нормальный шаг. Мы хотим переехать в Иерусалим, чтобы, в частности, подать пример всей Латинской Америке», – сказал Болсонару.

Напомним, Жаир Болсонару в ходе предвыборной кампании обещал перенести посольство в Иерусалим, однако позже, как считалось, отказался от этого намерения.

Напомним, конце 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство. Из-за этого обострился палестино-израильский конфликт.

Сообщалось, что Украина откроет в Иерусалиме дипломатическое учреждение — офис по продвижению инноваций и инвестиций.

Против размещения посольств в Иерусалиме выступают, в частности, палестинцы. С их точки зрения этого не стоит делать до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование их конфликта с Израилем.