Александр Лукашенко, одобрил проект соглашение о предоставлении Беларуси кредита в 3,5 миллиарда юаней со стороны Китая.

Согласно документу, Беларуси будет предоставлен срочный кредит на 3,5 млрд китайских юаней. Деньги будут выделены Шанхайским филиалом Банка развития Китая. По текущему кусу 3,5 млрд юаней – это более 500 млн долларов.

Деньги будут выделены уже до конца 2019 года сроком на пять лет. Кредит привлекается для обслуживания внешнего долга Беларуси, поддержания золотовалютных резервов и содействия развитию двухсторонней торговли.