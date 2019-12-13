Белорусская железная дорога и ОАО «РЖД» работают над внедрением на маршруте Минск–Москва ускоренного прямого дневного пассажирского сообщения, рассказали «Минск-Новости» в пресс-центре БЖД.

Для этого создана рабочая группа с участием специалистов БЖД и РЖД.

– Идет проработка этого проекта. Стоит задача, чтобы за шесть часов днем в комфортабельных условиях пассажиры могли совершить поездку между столицами двух государств, – рассказал начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.

Данный проект планируется реализовать до конца 2020 года.

В сообщении с РЖД график на 2019/2020 годы предусматривает курсирование 22 пар поездов формирования Белорусской железной дороги. Около 69% объема ее международных перевозок приходится на Россию. При этом основной пассажиропоток в эту сторону сформирован в направлении Москвы (более 61%) и Санкт-Петербурга (более 20%).