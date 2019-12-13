В пристоличных деревнях Дубовляны и Замосточье задержаны наркоторговцы

Сотрудниками наркоконтроля Минского РУВД, УГАИ УВД при силовой поддержке ОМОН задержаны двое закладчиков, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Подозреваемые в сбыте наркотиков — жители деревни Замосточье Минского района. По имеющейся информации, инициатором криминального заработка является ранее судимый 23-летний житель Минщины. В качестве партнера по незаконному бизнесу выступал неработающий 28-летний сосед по дому.

Задержание первого наркодилера проходило вблизи деревни Дубовляны Минского района. Именно там «минер» забрал очередную партию наркотика. В автомобиле задержанного было обнаружено около 300 граммов особо опасного наркотического средства — гашиша.

Затем последовало задержание второго участника криминального дуэта. Стражи порядка настигли мужчину по месту жительства. В ходе осмотра квартиры оперативники обнаружили все необходимые предметы для фасовки зелья: весы, пакеты, изоленту и непосредственно сам наркотик — около 300 граммов мефедрона.

Фото: УВД Миноблисполкома