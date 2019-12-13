В Китае будут печатать мини-электромобили на 3D-принтере

Новая китайская компания «XEV» начнет печатать на 3D-принтере электрические мини-автомобили «YoYo».

Как сообщает zik.ua, на 3D-принтере будут изготавливать все основные узлы электромобиля, кроме шасси, стекол, шин и силовой установки.

Отмечается, что длина «YoYo» составит 2,5 метра. Авторы проекта уверяют, что в микрокаре будет «комфорт и для изящной балерины, и для регбиста».

Электромобиль «YoYo» оснастят защитой от опрокидывания, АБС (антиблокировочная система) и подушкой безопасности водителя. Подзарядки хватит на преодоление 150 километров. Аккумулятор можно будет зарядить от бытовой розетки. Его максимальная скорость составляет 150 километров в час.

«YoYo» для первых покупателей будет стоить 5999 евро, а после запуска в серийное производство, в августе 2020 года, стоимость поднимут до 7995 евро.