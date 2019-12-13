12 декабря около 14:00 в Гродно очевидец сообщил в МЧС о задымлении в подъезде 14-этажного жилого дома по улице Суворова, сообщает Гродненское управление ведомства.

К месту происшествия незамедлительно отправились спасатели и установили, что очаг возгорания находится в первом подъезде в лифтовой шахте. С применением масок для защиты органов дыхания сотрудники МЧС спасли по автолестнице с 5 этажа 25-летних супругов и их ребенка, которому нет и одного года.

11 человек, из которых 2 — дети, были спасены по незадымляемой лестнице. Спасенных осмотрели медики, в госпитализации никто не нуждался.

Огонь был потушен. Пожар уничтожил лифтовую кабину и повредил шахту. Устанавливается причина возгорания.