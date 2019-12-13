В Дрогичине (Брестская область) сотрудники ГАИ выписали водителю-путешественнику необычного транспорта штраф за то, что он ехал не по тротуару, а по дороге.

Оказалось что это был «велоболид», которым управлял турист из Германии.

Мужчину зовут Яша Байтлер и он активно делится своими впечатлениями от путешествия по Беларуси в соцсети.

Но Госавтоинспекторы приняли его действия за нарушения и выписали штраф.

Байтлер выехал из Германии на своем необычном транспорте 30 ноября и приехал в Беларусь через Польшу за 8 дней. Его маршрут проходил через Брест, Кобрин, Иваново и Пинск.

На днях турист приедет в Минск. Он ездит на веломобиле «Quest». Это трехколесный велосипед с хорошей аэродинамикой, на котором можно разогнаться до 50 км/ч. Стоит такой транспорт около 6 000 евро.