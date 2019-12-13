Три бизнеса, учредителями которых являются белорусские компании и физические лица, вошли в топ-500 крупнейших налогоплательщиков Литвы по итогам девяти месяцев этого года.

Еще три включены в топ-50 главных источников налоговых платежей в регионах балтийской соседки.

Крупнейшим плательщиком налогов, в котором участвует белорусский капитал, стала стивидорная компания Biriu Kroviniu Terminalas. Владельцем 30% ее акций является «Беларуськалий».

По данным Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Литвы, заплатив в казну около 4 млн евро, Biriu Kroviniu Terminalas стала в национальном рейтинге 174-й. В Клайпеде, где находятся мощности BKT, она заняла 8-е место.

В топ-500 попали еще две компании с белорусским капиталом. Это дистрибутор кормов Sodrugestvo Baltija, входящий в международную группу Sodrugestvo Group, и производитель оптических приборов Yukon Advanced Optics Worldwide с центральным офисом в Вильнюсе и главным производством в Лиде. Sodrugestvo Group контролируют граждане Беларуси Александр и Наталья Луценко, а ключевым акционером Yukon Advanced Optics Worldwide является Александр Ольшевский.

В региональных рейтингах налоговой инспекции Литвы за этот период находятся еще три белорусские компании.

В Шауляе в десятку важнейших для городской казны поставщиков средств входит «Торговый дом «БМЗ-Балтия», через который Белорусская металлургическая компания поставляет в страны Балтии металлопродукцию.

В Клайпеде успешно работает дочерняя компания крупнейшей белорусской логистической компании «Белинтертранс-ТЛЦ» — Belintertrans Baltic, а президентский санаторий «Беларусь» входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков Друскининкая.

Топ-6 крупнейших налогоплательщиков Литвы с белорусским капиталом