С января 2020 года для работников бюджетной сферы будет действовать новая формула начисления зарплат.
Соответствующий указ был подписан в январе 2019 года, чтобы все организации успели разобраться в нюансах новой системы.
Главная цель изменений — прозрачность и простота премий и надбавок.
По словам первого заместителя министерства труда и социальной защиты Андрея Лобовича, новую зарплату бюджетных работников будут составлять всего 3 элемента:
- оклад, рассчитываемый на основе базовой ставки и тарифной сетки;
- стимулирующие выплаты;
- компенсирующие выплаты.
Визуально расчетник станет проще и понятнее и будет содержать не более 6 пунктов. Основные суммы окажутся в окладе, но надбавок станет меньше. При этом уровень зарплат будет не меньше, чем в нынешнем году: это требование президентского указа.