С января 2020 года для работников бюджетной сферы будет действовать новая формула начисления зарплат.

Соответствующий указ был подписан в январе 2019 года, чтобы все организации успели разобраться в нюансах новой системы.

Главная цель изменений — прозрачность и простота премий и надбавок.

По словам первого заместителя министерства труда и социальной защиты Андрея Лобовича, новую зарплату бюджетных работников будут составлять всего 3 элемента:

оклад, рассчитываемый на основе базовой ставки и тарифной сетки;

стимулирующие выплаты;

компенсирующие выплаты.

Визуально расчетник станет проще и понятнее и будет содержать не более 6 пунктов. Основные суммы окажутся в окладе, но надбавок станет меньше. При этом уровень зарплат будет не меньше, чем в нынешнем году: это требование президентского указа.