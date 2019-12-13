Россельхознадзор обратился к белорусской стороне с просьбой не допускать поставки в Россию рыбного сырья, произведенного в Норвегии.

Как сообщает сайт ведомства, это связано с выявлением в такой продукции остатков запрещённых и вредных веществ, а также с тем, что госветслужба Беларуси недостаточно мониторит поступающее сырьё.

«Принимая во внимание, что обнаружение запрещенных веществ напрямую связано с наличием их в сырье, Россельхознадзор в конце октября уведомил ветеринарную службу Норвегии (Mattelsynet) о целесообразности проведения инспекции норвежских предприятий по производству продукции аквакультуры (лосось, форель). Однако норвежское ведомство, сославшись на плотный график, сообщило, что не сможет принять делегацию Россельхознадзора», — говорится в сообщении.

Вместе с тем с 1 января по 15 ноября в Беларусь было ввезено 10,2 тыс. тонн аквакультурной продукции из Норвегии, но для исследования, согласно информации белорусской госветслужбы, было отобрано всего 17 проб. При этом значительная часть продукции, выработанной из норвежского сырья, была отправлена в Россию.

Напомним, поставки рыбы из Норвегии в РФ находятся под эмбарго, которое действует с августа 2014 года. До этого Норвегия была одним из крупнейших поставщиков рыбы на российский рынок.