29-летний мужчина напал на пенсионерку и отобрал у неё деньги. Как оказалось, до этого он с товарищами душил пенсионеров, забирал деньги, а потом, чтобы замести следы, поджигал дома.

Как проинформировали в СК, следственным управлением УСК по Минской области завершено расследование уголовного дела о разбоях, убийствах, поджогах, совершенных в отношении заведомо престарелых граждан.

Так, вечером 31 января этого года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина проник в дом 84-летней пенсионерки в деревне Суховчицы Копыльского района. Там с применением насилия он стал требовать от престарелой женщины передачи ему спиртного и денег. Забрав самодельное вино и 30 рублей, он скрылся.

Потерпевшая сообщила о произошедшем соседям. Те сообщили в милицию и медикам.

Как оказалось, напал на бабушку неработающий, ранее судимый за имущественные преступления 29-летний житель Слуцкого района. При задержании у него обнаружили и изъяли часть похищенного имущества.

При проверке причастности подозреваемого к иным фактам противоправной деятельности выяснилось, что мужчина причастен в совершении ещё нескольких особо тяжких преступлений, замаскированных под пожары.

Так, согласно материалам уголовного дела, 14 января этого года мужчина, действуя в сговоре с 33-летним односельчанином, совершил разбойное нападение на 79-летнего жителя Копыльского района. Они проникли в дом престарелого мужчины, требовали денежные средства, избивая его. После этого младший из нападавших веревкой начал душить пожилого человека.

Когда пенсионер потерял сознание и прекратил сопротивляться, злоумышленник поджог дом. После этого мужчины скрылись с места преступления, прихватив 50 рублей.

Таким же способом буквально через неделю, 21 января, уже совместно с 25-летним знакомым, случчанин совершил убийство 94-летнего жителя Слуцкого района. Престарелому хозяину злоумышленники причинили телесные повреждения, похитили около 300 рублей и также уничтожили дом, чтобы скрыть следы.

По заключению экспертных исследований выяснилось, что смерть потерпевших наступила от острого отравления окисью углерода (угарный газ). Это свидетельствует о том, что на момент пожаров они еще были живы.

Следователи установили, что умысел на совершение преступлений в каждом случае у соучастников возникал после совместного распития спиртных напитков. 29-летний мужчина знал образ жизни потерпевших, ранее помогал им по хозяйству.

По результатам расследования ему, а также сообщникам предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса.

С участием обвиняемых проведены проверки показаний на месте и иные следственные действия, в ходе которых они дали признательные показания.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.