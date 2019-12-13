Обвиняемые в убийстве Шеремета: кто они такие

Сегодня суд в Киеве выберет меру пресечения обвиняемым в убийстве Павла Шеремета. Кто они такие?

Ветеран и музыкант. Кто такой Андрей Антоненко

Андрей Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, ветеран АТО и основатель рок-группы Riffmaster. Именно эта группа исполняет песню «Тихо прийшов, тихо пішов», которая стала негласным гимном Сил Специальных операций ВСУ. О ней в 2017 году даже писал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Андрей Антоненко родился в 1971 году в Киеве. Окончил музыкальную школу по классу цимбал и Культурно-просветительское училище по специальности «дирижер самодеятельного хора», преподаватель игры на гитаре.

В 1989-м основал трэш-метал группу «Лепрозорий». С конца 1990 до 1996 года играл в трэш-метал группе ADEM, в 1996 году основал рок-группу DAZ Machine. Она существовала до 2003 года.

С 2003 года Андрей Антоненко создал группу Riffmaster и стал ее солистом.

Впервые в зону АТО попал в 2015 году, когда поехал к украинским военным выступать вместе с Сашком Положинским. Служить пошел по контракту, по его же словам принимал участие в боевых действиях. Теперь периодически возвращается уже в зону ООС, все так же служит по контракту. Периодически выступает с концертами.

Поддерживал бойкот украинскими артистами выступлений в стране-агрессоре, а также запрет железнодорожного сообщения между Украиной и РФ. «Если бы у нас было лицензирование выступлений, я бы забирал лицензии у таких артистов и запрещал бы им выступать вообще. Поддерживаешь оккупанта – все, запрет выступать на законодательном уровне», – говорил Андрей Антоненко в интервью в 2017 году.

Антоненко также принимал участие в недавних акциях протеста в центре столицы, где митингующие требовали от Зеленского не переходить «красные линии» на переговорах «нормандской четверки».

Врач-подрывник?

Женщиной, которая подложила взрывное устройство в машину Павла Шеремета украинские следователи называют врача и волонтера Юлию Кузьменко.

В ее Facebook-аккаунте указывается в качестве последнего места работы ДУ Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии З должность – заведующая отделением рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии.

Также Кузьменко работала в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М Амосова. Она закончила Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца.

Судя по имеющейся информации, Кузьменко занялась волонтерской деятельностью в 2014 году, когда началась война на Донбассе.

Позже Кузьменко занимала активную антипрезидентскую позицию, критикуя в соцсетях Владимира Зеленского, а также участвуя в протестах под Офисом президента. Она поддерживала и ветерана АТО Инну Геращенко (позывной «Пума»), которую подозревают в соучастии в покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году. Взрывное устройство, примененное там оказалось идентично тому, которое подложили под машину Шеремета.

Орденоносная медсестра

Третьей подозреваемой в деле стала медсестра одного из парашютно-десантных батальонов 25 бригады ДШВ ВСУ Яна Дугарь. По версии следствия, она за несколько дней до убийтсва Шеремета она фотограифрола камеры видеонаблюдения возлее ее дома и место преступления.

Яна Дугарь кавалер ордена «За мужество» III степени. Отмечена нагрудным знаком «За образцовую службу», медалью «За оборону Авдеевки», знаком отличия «За спасенные жизни», медалью «За сохраненные жизни», нагрудным знаком «Знак почета» от Министра обороны.

Родилась возле Кременчуга, впоследствии училась на медика в Полтаве. Карьеру боевого военного медика начала санитаром 66 военного мобильного госпиталя.

Сама о службе там Яна рассказывала:

— Тогда мы потоками принимали раненых, контуженных, тела убитых бойцов… Иногда казалось, что этот ад не закончится никогда. Позже, когда начались ожесточенные бои за пригороды и промзону Авдеевки, меня вместе с другими медсестрами и врачами отправили туда в группу усиления. Пришлось работать уже на первой линии, под пулями, минами и снарядами. Было очень страшно, но ответственность за жизни раненых мгновенно побеждала любые страхи.

Впоследствии перевелась в 25-ю бригаду на должность медицинской сестры одного из парашютно-десантных батальонов.

Боевая семейка

Что касается Инны и Владислава Грищенко, то вероятно именно они создали взрывчатку, которую заложили под авто Шеремета.

Но что важно: нет никакой информации, что кто-либо из вышеперечисленных знал Павла Шеремета или как-то с ним пересекался. И это настораживает.

Фото с сайта Белорусский партизан