Молодежная сборная Беларуси (U-20) уступила команде Норвегии в матче 3-го тура чемпионата мира-2020 в группе «А» дивизиона I — 2:3.

БЕЛАРУСЬ (U-20) — НОРВЕГИЯ (U-20) — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

МИНСК. «Чижовка-Арена». Начало в 19.30.

БЕЛАРУСЬ: Толопило (Колосов); Козорез — Шкрабов, Ажгирей (к) — Пышкайло — Павленко; П.Денисов — Барковский, Пинчук — Протас — Алистров; Котеловский — Щечин, Буяльский — Усов — Оксентюк; Крылович — Качеловский — Демченко; Соловьев.

НОРВЕГИЯ: Файен Веставик (Брейволд); Миккельсен — Лиллеберг (К), Гранат — Лаккеберг — Херманссон; Волер — Томассен (А), Фреберг — Спаберг Олсен — Финстад (А); Реннинген — Опсал, Хансен — Остби — Редне; Хафсме — Елвсвеен — Страндборг; Хальмраст, Энгербротен.

ШАЙБЫ: 0:1 — Хафсме (Страндборг, Елвсвеен, 6.55). 0:2 — Редне (Реннинген, Гранат, 19.06-бол.). 1:2 — Пинчук (Протас, Барковский, 31.38). 2:2 — Оксентюк (Шкрабов, Щечин, 59.20). 2:3 — Херманссон (61.48).

Положение в таблице: Латвия — 8 очков (3 матча), Австрия — 6 (3), Беларусь — 5 (3), Норвегия — 5 (3), Дания — 2 (3), Словения — 1 (3).