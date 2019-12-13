Лютый мороз отменяется. Синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год

Еще неделю назад синоптики напугали белорусов 25-градусными морозами, которые прогнозировались в ночь с 31 декабря на 1 января.

Но на сегодняшний день этот прогноз резко изменился. По данным популярного у белорусов ресурса gismeteo.by, вместо лютого мороза на Новый года прогнозируется довольно комфортная погода — от 2 до 6 градусов мороза.

Впрочем, специалисты из Гидрометцентра советуют не доверять таким долгосрочным прогнозам. По их мнению, предсказать погоду более, чем на две недели вперед, могут лишь синоптики — экстрасенсы.

Высокоточный же прогноз погоды возможно составить только на 5 дней, максимум на 7. Более далекоидущий всегда оказывается настолько же далеким от истины.