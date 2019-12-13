Фото с сайта udf.by

Еще неделю назад синоптики напугали белорусов 25-градусными морозами, которые прогнозировались в ночь с 31 декабря на 1 января.

Но на сегодняшний день этот прогноз резко изменился. По данным популярного у белорусов ресурса gismeteo.by, вместо лютого мороза на Новый года прогнозируется довольно комфортная погода — от 2 до 6 градусов мороза.

Лютый мороз отменяется. Синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год

Впрочем, специалисты из Гидрометцентра советуют не доверять таким долгосрочным прогнозам. По их мнению, предсказать погоду более, чем на две недели вперед, могут лишь синоптики — экстрасенсы.

Высокоточный же прогноз погоды возможно составить только на 5 дней, максимум на 7. Более далекоидущий всегда оказывается настолько же далеким от истины.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА