Министерствам необходимо обратить особое внимание на формирование количества мест для обучения по нужным специальностям и принимать решение с учетом потребности каждого региона. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, передает БЕЛТА.

«Сегодня большое внимание уделяется вопросам обеспечения выпускников первым рабочим местом. Мы, в отличие от других стран СНГ, сохранили традиции обязательного распределения бюджетников. Налажена системная работа с выпускниками медицинских университетов, в которой участвуют представители органов местной власти и потенциальные наниматели. Не менее важны мониторинг закрепления и адаптации молодых специалистов на первом рабочем месте», — сказал Александр Лукашенко. По его словам, около 85% выпускников-медиков продолжают работать в своих учреждениях после отработки распределения.

Неслучайно медицинские университеты — лидеры по распределению выпускников, в том числе платной формы обучения, отметил президент.

Не редкость, когда даже иностранцы желают остаться и лечить людей в Беларуси.