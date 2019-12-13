Александр Лукашенко сегодня на встрече со студентами-медиками в БГМУ сравнил работу врача с работой главы государства.

«Врач — жестокая профессия. Тебе за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог. И после обеда могут так обругать, что жить не захочется. Такова ваша судьба. Кого-то вы в день, и немало, излечите, а кому-то не сможете помочь. И от этого зависят ваши жизнь и настроение», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он высказал мнение, что сложная работа практикующего врача схожа с работой президента.

«Это почти как у меня. С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру — обратно. Потом ночь не спишь», — пожаловался президент.

«Поэтому я знаю, что такое профессия врача. Она благородная», — резюмировал Лукашенко.