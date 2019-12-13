Сегодня во время посещения Белорусского государственного медицинского университета Александр Лукашенко объяснил решение перенести Венский бал из Купаловского театра во Дворец Независимости.

«Новый год — люди будут радоваться. Мое дело — возглавить работу, чтобы настроение создать, провести во Дворце Независимости Венский бал. Туда еще попасть надо, потому что желающих очень много. Я только маленькую долю смогу туда пригласить, — отметил президент. — Венцы с воодушевлением это восприняли и просят показать по всей Европе и в мире по телевизору».

Лукашенко рассказал, что предложение провести Венский бал он получил еще три года назад от австрийских партнеров. «Я отказался напрочь как патриот, сказал: мы свой проведем. И мы провели. А сейчас они опять предлагают. Сказал: ладно, давайте», — заметил он.

Глава государства объяснил, что сначала проведение Венского бала планировалось в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. Однако площадка оказалась маленькой. Поэтому мероприятие было перенесено во Дворец Независимости. «Мы же «нормандский формат» проводили, неужели мы уже венцев туда не пригласим», — подчеркнул он.

Изначально Венский бал, организатором которого были компания А1 и Национальный академический театр имени Янки Купалы, должен был пройти 14 декабря в здании театра. Однако в начале декабря стало известно, что «Венский бал с А1 в Купаловском» переносится во Дворец независимости и пройдет позже. Тем же, кто уже приобрел билеты и подготовился, предложили их сдать, а в качестве компенсации за отмену пообещали приглашение на эксклюзивный показ «Короля Лира» 18 февраля 2020 года.