Александр Лукашенко назвал сегодня главную задачу медицины в Беларуси — увеличить продолжительность, а также повысить качество жизни белорусов.

Об этом президент заявил при встрече со студентами медуниверситета.

По мнению лидера, за последние годы, белорусское здравоохранение достигло хороших успехов. Кроме этого есть и достижения в разработке перспективных методов профилактики, диагностики и лечения.

Президент считает, что передовые технологии продолжают активно развиваться в стране. Молодые специалисты работают над созданием новых лекарственных препаратов.

Александр Лукашенко приехал сегодня с визитом в Белорусский государственный медицинский университет.