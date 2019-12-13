Об этом он заявил на встрече со студентами и преподавателями Белмедуниверситета 13 декабря.

Глава государств отметил положительный эффект от ужесточения антинаркотического законодательства — число в этой сфере стало сокращаться пишет БЕЛТА. «Люди начали бояться. Но с другой стороны, я ведь понимаю: мы транзитное государство. Синтетические наркотики нам везут в основном через Польшу, Литву из Западной Европы. Кое-чему и нас тут уже учили, но у нас это опасно. В основном это завозится, — сказал он. — Нам очень трудно бороться с этим, особенно если в интернет зашел — и они существуют открыто», — отметил президент.

Лукашенко считает, что в правоприменительной практике необходимо четкое разделение. «Одно дело производить, другое дело — распространять, а третье — употреблять, — отметил Александр Лукашенко. — Наверное, мы недооценили то, что употребление наркотиков — это болезнь. Болезнь вредная, хуже, чем пить, курить. И с этим страшным злом надо бороться, и мы боремся, и приняли жесткие решения. Матерям надо было тогда беспокоиться за своих детей».

«С другой стороны, посмотрев на действие наших законов, на их жесткость, мы видим, что где-то, наверное, можно отступить с теми, кто попал в эту беду в плане употребления наркотиков», — уточнил президент.

Лукашенко распорядился, чтобы на его рассмотрение было внесено предложение о помиловании отдельных осужденных по ст.328 УК.

«Персонально каждого человека рассмотрим, и там, где можно — на поруки, как у нас говорят, родителям. Приди, распишись, возьми на особый контроль. Не дай бог, опять попадут, то вместе с родителями пойдут в колонию. Такое жесткое поручение. В ближайшее время оно будет мне внесено, и я пойду на помилование этих людей», — подчеркнул глава государства.