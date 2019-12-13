Председатель правления Национального банка Беларуси (НББ) Павел Каллаур сохранит пост в течение ближайших лет, соответствующий контракт парафирован, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» источник в банковских кругах.

«Контракт с нынешним главой Нацбанка Павлом Каллауром продлен. В Беларуси, как правило, контракт с руководителем Нацбанка заключается на 5 лет», — сказал источник.

В пресс-службе Нацбанка не стали опровергать данную информацию. «Председатель правления Национального банка назначается и освобождается от должности указами президента Республики Беларусь. Указ о назначении нынешнего председателя правления №622 был подписан 27 декабря 2014 года, срок нахождения в должности в указе не обозначен», — сказал представитель пресс-службы.

Каллаур возглавляет Нацбанк с 27 декабря 2014 года. Среди главных достижений НББ за последние 5 лет эксперты называют стабилизацию валютного курса, поступательную либерализацию валютного рынка, рекордно низкую инфляцию и ставку рефинансирования.

Каллур работал заместителем председателя правления НББ с его основания в 1993 году, с 1999 года и до 2010 года — первым заместителем главы Нацбанка. В 2010-2014 годах он возглавлял ОАО «Банк БелВЭБ» (дочерний банк ВЭБ.РФ).

Как сообщалось, Нацбанк намерен перейти к режиму таргетирования инфляции при реализации денежно-кредитной политики с 1 января 2021 года. С 2015 года НББ реализует денежно-кредитную политику в режиме монетарного таргетирования.

Ранее также сообщалось, что Каллаур заявил о необходимости внести изменения в Банковский кодекс и законодательно закрепить обязательство руководства Нацбанка уйти в отставку в случае невыполнения целей по инфляции.

Между тем, в конце ноября президент Беларуси Александр Лукашенко публично озвучил вероятность альтернативных кандидатур на пост главы Нацбанка, если не будет выполнено его поручение о директивной финансовой поддержке убыточных колхозов со стороны банковской системы.

«Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах, а ему все подчинено, мы еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью колхозам — ИФ) не хотят. Поэтому догружайте их — по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается», — заявил 22 ноября глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что вопрос шефской помощи банками сельхозпредприятиям не снимается. «А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает — это сделают другие», — резюмировал он.