На втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене 13 декабря состоялся мужской спринт на 10 км. Победителем гонки стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, второе место занял француз Симон Дестьё (+7,8), третье — россиянин Александр Логинов (+14,6), пишут Naviny.by.

Лучшим из белорусов стал Никита Лобастов, занявший 55-е место (1+0, +1:57,7). Сергей Бочарников стал 56-м (0+1, +2:02,3), Роман Елётнов показал 64-е время (1+2, +2:14,0), Антон Смольский — 92-е (1+2, +3:04,1).

Всего в гонке приняли участие 109 биатлонистов.

14 декабря в Хохфильцене состоятся женская эстафета и мужская гонка преследования.