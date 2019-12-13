Белорусская таможня остановила грузовик с польскими грушами на трассе М1 и не пустила на выезд в Россию из-за поддельных документов.

Водитель перевозил 23 т груш вместо текстиля, как это указывалось в документе.

Также пломба, которой был опломбирован контейнер, была поддельной. Одна из белорусских компаний обозначалась в документации как отправитель товара.

Но в ходе выяснения представители фирмы заявили, что они не причастны к данным нарушениям.

Еще один автопоезд остановили на дороге Р-73. По документам автомобиль перевозил польские груши, но и здесь таможенники обнаружили поддельную документацию.

В кабине грузовика нашли недействительные регистрационные номера. Они были российскими. Общая стоимость двух нелегальных грузов составила 65 тысяч рублей.