Правительство Беларуси своим постановлением N862 установило размер базовой ставки для оплаты труда работников бюджетных организаций, сообщает пресс-служба правительства.

Так, с 1 января 2020 года она будет увеличена c Br180 до Br185.

Как сообщалось, с 1 января 2020 года в республике меняется система начисления зарплаты работникам бюджетной сферы. Вместо 27 тарифных разрядов для всех категорий трудящихся, вводится 18 разрядов. Основой для расчета будет не ставка 1 разряда, а базовая тарифная ставка, которая предполагается близкой по сумме к бюджету прожиточного минимума.