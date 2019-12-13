Это самая отдаленная звездообразующая галактика, образовавшаяся спустя 970 миллионов лет после Большого взрыва.

Ученые нашли на окраине известной Вселенной огромную «фабрику звезд». Так астрономы называют пыльные галактики. Результаты исследования находки появились в журнале Astrophysical Journal.

Ученые уловили свет от гигантской пыльной, которая появилась примерно 970 миллионов лет после Большого взрыва. Это самая отдаленная звездообразующая галактика среди ранее известных.

Из-за огромного количества газа и пыли, в таких галактиках активно образовываются новые звезды. При этом общая масса звезд, образующихся в таких галактиках за один год, превышает массу Солнца в несколько тысяч раз. Так в Млечном пути скорость звездообразования составляет три солнечные массы в год.

Общая масса газа и пыли в этой галактике в десять раз больше, чем у всех звезд Млечного Пути.

Ранее астрономы считали, что сверхмассивные пыльные галактики не существовали в ранней Вселенной.