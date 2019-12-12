Сборная Беларуси нанесла поражение команде Украины в стартовом матче Турнира шести наций в Венгрии — 4:1.

Пропустив четвертую шайбу во втором периоде, голкипер украинцев Олег Петров уступил место в воротах партнеру Богдану Дьяченко. Однако Дьяченко на 43-й минуте получил травму и не смог продолжить встречу. Обратную замену осуществить не удалось: украинцам дали 10 минут на переодевание голкипера, но пока тот готовился выйти на лед, игровое время вышло — и поединок объявили завершенным.

В пятницу, 13 декабря, белорусы сразятся с южнокорейцами. Начало встречи — в 18:00 по минскому времени.

УКРАИНА — БЕЛАРУСЬ — 1:4 (0:0, 1:4, 0:0)

БУДАПЕШТ. Ледовый дворец «Vasas Jegcentrum». Начало — в 21.30.

УКРАИНА: Петров (Дьяченко — 37.26); Сильницкий — Игнатенко, Коренчук — Мазур — Лялька (К); Боевых — Грицких, Савченко — Гриценко — Ворона; Алексюк (А) — Пангелов-Юлдашев, Благий — Ружников — Быбинец (А); Петрухно — Жовнир, Костиков — Ромашенко — Янишевский.

БЕЛАРУСЬ: И.Брикун (Осипков); Стасенко (А) — Бэйлен, Стефанович — Дрозд — Платт; Шинкевич (А) — Хенкель, Буйницкий — Ковыршин — А.Костицын (К); Евенко — Готовец, Демков — Китаров — Когалев; Знахаренко — Боголейша, С.Малявко — Боярчук — Кислый.

ШАЙБЫ: 0:1 — Шинкевич (Буйницкий, 20.46). 1:1 — Бабинец (Алексюк, 26.01). 1:2 — Ковыршин (А.Костицын, 27.38). 1:3 — Китаров (Шинкевич, 34.10 — мен.). 1:4 — С.Малявко (Боярчук, 37.26).

Группа «В»: Беларусь — 3 очка (1 игра), Южная Корея — 0 (0), Украина — 0 (1).

Матч по решению судей завершился на 43-й минуте.