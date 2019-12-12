Сегодня в Минском городском суде началось предварительное судебное заседание по очередному «делу медиков» – и практически сразу же процесс закрыли.

На этот раз фигурантами стали шесть человек, среди них — директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, у которого при обыске в гараже нашли более 620 тысяч долларов, пишет TUT.BY.

Сейчас в Минском городском суде рассматривают сразу два уголовных дела, касающихся коррупции в медицине. Одно из них слушается четыре месяца, и накануне государственные обвинители запросили сроки для 20 обвиняемых (от штрафа до 7 лет лишения свободы). Рассмотрение второго уголовного дела только начинается. На этот раз перед судом предстанут шесть человек. Директору предприятия «Белмедтехника» Александру Шараку вменяют ч.3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере). Он был задержан летом 2018 года.

Вместе с директором предприятия «Белмедтехника» за получение взяток также будут судить начальника отдела реализации «Белмедтехника» Кирилла Кастрицкого (ч.1 и ч.2 ст. 430 УК).

Еще четверо фигурантов – это представители бизнеса, которые, по версии следствия, давали взятки. Например, бывший директор «Медисферы» Борис Ранчинский. Вместе с ним по делу проходят Евгений Волков, Илья Карпович, Александр Юсов.

Однако сегодня в зале суда из 6 обвиняемых присутствовали только двое: Александр Шарак находится в железной клетке, а на первой скамье — Борис Ранчинский, он не под стражей.

Фигурантов только двое потому, что они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Александр Шарак в августе 2018 года обратился к генеральному прокурору с просьбой о досудебном соглашении. И оно было заключено на определенных условиях: Шарак должен правдиво и в полном объеме рассказать о совершенном преступлении, изобличить других участников, сообщить об имуществе и уплатить преступный доход.

Аналогичное заявление написал Борис Ранчинский.

В материалах уголовного дела указано: соглашение Шараком и Ранчинским выполнено в полном объеме и к ним могут быть применены ст. 69 УК (Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств) и ст. 66 УК (Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии). На что тогда могут рассчитывать фигуранты? Срок или размер наказания не может превышать половины максимального срока или размера избранного судом вида основного наказания.

За получение взятки в особо крупном размере Александру Шараку грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. Если к нему будет применена ст. 69 УК, его не смогут приговорить к сроку большему, чем 7,5 лет.

О самом обвинении пока в суде не идет речи, неизвестно, какую взятку и за что получил Александр Шарак. Не оглашается также, сколько денег передал Борис Ранчинский.

Суд удалился в совещательную комнату — и принял решение далее слушать дело в закрытом процессе.

Судья Елена Шилько огласила, что в материалах уголовного дела имеются документы, содержащие информацию ограниченного распространения, и информация, составляющая коммерческую тайну. В связи с чем судебное разбирательство уголовного дела необходимо назначить в закрытом судебном заседании.

Судья также отметила «особую сложность дела». Дата основного разбирательства назначена на 13 января.

Кроме участников процесса, никого в зал не пустят, узнать подробности дела будет невозможно.